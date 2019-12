【KTSF 】

舊金山田德隆區週二晚發生一宗槍擊案,一名男子中槍後不治,另外兩人受輕傷。

警方表示,週二晚約11時半,在Jones夾O’Farrell街,抵達現場時發現一名29歲男子上半身中槍,該名男子經搶救後不治,當場死亡。

警方另外發現一名30歲男子頭部受輕傷,以及一名腳踝受輕微槍傷的23歲女子,該兩人沒有大礙。

警方指仍在調查當中,呼籲目擊者向警方提供線索緝兇,可致電匿名報案熱線(415)575-4444。

