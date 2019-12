【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山聯合校區4間公立小學,被州政府選為加州傑出學校,4間學校分別位於華埠及日落區。

全加州一共有323間小學被選為加州2020年的傑出學校,包括位於華埠及華埠附近的劉貴明小學及余河小學,以及位於日落區的Robert Louis Stevenson小學及Ulloa小學。

舊金山聯合校區發聲明指,對於這些學校得獎感到非常榮幸,相信對於教職員、家長及學生亦是榮譽。

傑出小學獎是表揚一些透過不同計劃,拉近學生成績差距的學校,並幫學生發揮所長,得獎學校是從計算考試成績及停學率等得出。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。