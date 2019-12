雌雄大盜明目張膽偷走聖荷西一教堂捐款箱（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一對雌雄大盜,過去的周末在南灣聖荷西一間教堂,明目張膽偷走一個捐款箱,過程被拍下,內裡的善款原本用來幫助有需要的兒童,大批善長其後在網上為教堂籌得近萬元補償損失。

Our Lady of Guadalupe教堂位於聖荷西Mayfair社區,星期六下午近3時,一對雌雄大盜公然在教堂內偷竊。

由錄像可見,其中一名賊人搬起蠟燭祈禱區旁邊一個箱,就與同黨一同離開。

教堂神父Gerardo Menchaca說:”在我當日完成洗禮儀式後,兩個人從後門進入教堂,偷走捐獻箱。”

兩名賊人疑似是一男一女,穿著黑色連帽衛衣,帶上太陽眼鏡,搬走捐獻箱時,剛好碰到一名信眾,不過賊人直接離開。

捐獻箱的善款原本用來為有需要的兒童買玩具,並在每年的1月6日將禮物送出。

不幸的是,這種”驚喜”陸續有來,教堂星期日發現另一個較小的捐獻箱鎖被打破,裡面的錢亦不翼而飛,神父預計,星期六當日教堂約損失3,000元,警方仍在追尋賊人的下落,神父鼓勵大家為賊人祈禱,希望他們能夠悔改。

有信眾隨即在籌款網站Go Fund Me上為教堂募捐,希望籌到足夠的錢,讓兒童不用空手而回,結果在不足一天內,善長合共籌得近萬元,比目標的5,000元多一倍。

