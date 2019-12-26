東灣Pleasanton聖誕夜致命車禍3死兩傷

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東灣Pleasanton市附近聖誕夜發生致命交通意外，一輛汽車在Foothill路附近撞毀，造成3死兩傷。

加州公路巡警於晚上9時57分接獲舉報，車禍現場位於Castlewood Drive以北的Foothill路路段，巡警到場後，發現一條電線桿倒下，一輛汽車翻側，撞上一株大樹。。

當時有3人被困車廂，兩人被彈出車外，司機和兩名乘客當場不治，另外兩名乘客受重傷送院。

調查員初步推斷，汽車當時沿Foothill路南行，不知何故，汽車突然越過北行線，然後撞上電線桿，再撞上大樹。

車禍衝力導致電線桿折斷倒塌，變壓器也毀壞，現場有約20加侖礦物油漏出，當局需要封閉車禍路段清理現場。

任何人如能就車禍提供消息，請聯絡加州公路巡警，電話：(925) 828-0466。

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