東灣Pleasanton聖誕夜致命車禍3死兩傷

東灣Pleasanton市附近聖誕夜發生致命交通意外,一輛汽車在Foothill路附近撞毀,造成3死兩傷。

加州公路巡警於晚上9時57分接獲舉報,車禍現場位於Castlewood Drive以北的Foothill路路段,巡警到場後,發現一條電線桿倒下,一輛汽車翻側,撞上一株大樹。。

當時有3人被困車廂,兩人被彈出車外,司機和兩名乘客當場不治,另外兩名乘客受重傷送院。

調查員初步推斷,汽車當時沿Foothill路南行,不知何故,汽車突然越過北行線,然後撞上電線桿,再撞上大樹。

車禍衝力導致電線桿折斷倒塌,變壓器也毀壞,現場有約20加侖礦物油漏出,當局需要封閉車禍路段清理現場。

任何人如能就車禍提供消息,請聯絡加州公路巡警,電話:(925) 828-0466。

