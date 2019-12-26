Muir Woods國家公園大樹倒塌 男遊客被擊中死亡

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北灣Muir Woods國家公園在聖誕前夕發生大樹倒塌，壓倒當時正在行山的遊客，造成一人死亡，有來自紐約的遊客當時聽到大樹倒塌的聲響，以為是發生地震。

遊客Alex Shepard接受本地5號電視台訪問時說：”我起初以為是地震或發生其他事，我完全不知道，從來沒有聽過這樣的聲響，當時我們正在離開公園，然後就聽到一聲巨響，可能是在250至300呎外，之後就看見一棵巨大的紅木樹在山坡上倒塌到樹下的行山徑上。”

事發在週二下午，接近日落的時間，距離公園關閉還有半個小時。

國家公園管理局發言人指，當時有5棵大樹在Hillside行山徑倒塌，壓倒兩名正在行山的民眾，一名女子受傷送院，另外一名29歲男子傷重不治。

當局一度封閉該條行山徑，處理事件並移除倒塌的大樹，週三已經重開。

當局正在調查這宗罕見事件，指可能由於大雨讓樹幹變得不堅固導致倒塌。

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