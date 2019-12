Muir Woods國家公園大樹倒塌 男遊客被擊中死亡

【KTSF】

北灣Muir Woods國家公園在聖誕前夕發生大樹倒塌,壓倒當時正在行山的遊客,造成一人死亡,有來自紐約的遊客當時聽到大樹倒塌的聲響,以為是發生地震。

遊客Alex Shepard接受本地5號電視台訪問時說:”我起初以為是地震或發生其他事,我完全不知道,從來沒有聽過這樣的聲響,當時我們正在離開公園,然後就聽到一聲巨響,可能是在250至300呎外,之後就看見一棵巨大的紅木樹在山坡上倒塌到樹下的行山徑上。”

事發在週二下午,接近日落的時間,距離公園關閉還有半個小時。

國家公園管理局發言人指,當時有5棵大樹在Hillside行山徑倒塌,壓倒兩名正在行山的民眾,一名女子受傷送院,另外一名29歲男子傷重不治。

當局一度封閉該條行山徑,處理事件並移除倒塌的大樹,週三已經重開。

當局正在調查這宗罕見事件,指可能由於大雨讓樹幹變得不堅固導致倒塌。

