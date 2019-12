從謀殺槍擊案到華裔間諜案 回顧不平靜的灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2019年灣區大事回顧,上集為大家回顧了今年華人社區發生的大事,本集將回顧灣區今年面對的問題,以及受到熱議的司法案件。

2019年從整體來說,灣區人普遍感到的問題,就是住房、無家可歸者,以及財務盜竊案猖獗三大問題,其中無家可歸者帶來的人道、環境、治安等問題,困擾著各地政府與市民。

舊金山帶頭開辦支援中心,幫助無家可歸人士,不過在多個社區引發反彈,最受爭議的南岸區無家可歸者支援中心於12月17日開幕,至今舊金山已有7個支援中心,目標要在全市各區遍地開花。

而東灣Fremont也效法要開辦無家可歸者支援中心,引發選址爭議,最終9月定案設在市政府後面的停車場。

今年街頭搶劫、汽車爆竊,以及入屋搶劫案頻發,也讓灣區的治安亮起紅燈,郵包盜竊案則在節日期間更加猖獗。

一連串的財物罪案,也讓不少社區居民歸咎於加州47號法律的負面效應,該法律對於犯罪損失在950元以下者均以輕罪論處不須坐牢,因此被質疑是非暴力財物罪案猖獗的主要因素。

不過也有加州立法者認為,這個懷疑尚未受到印證。

今年還有多宗備受矚目的司法案件,首先是今年9月23日開審的華裔富家女Tiffany Li被告謀殺獲判無罪一案。

Hillsborough居民Li被控在2016年和時任男友Kaveh Bayat謀殺Keith Green,並安排另一名被告Olivier Adella棄置屍體。

Green是Li前男友,與Li育有兩個孩子,消息指案件涉及孩子的撫育權爭議。

法庭11月15日裁定Li無罪釋放,而Bayat的控罪因陪審團無法達成共識而審訊無效。

至於喪失污點證人身分的被告Adella,謀殺罪名起訴也在12月撤銷,很快將獲釋。

2016年造成36人死亡的奧克蘭”鬼船”貨倉大火案,今年9月5日做出判決,貨倉主要租戶Derick Almena和Max Harris,分別被控36項誤殺罪,陪審團裁定Harris無罪釋放,Almena則因為陪審團未能作出一致裁決,審訊無效,Almena繼續收押,案件將於明年3月30日再度開庭。

今年9月30日,聯邦司法部解密一宗華裔間諜案的起訴內容,根據法庭文件,東灣Hayward居民Xuehua Peng,又名Edward Peng,涉嫌為中國國安部在美國從事間諜活動。

Peng涉嫌在2015年6月到2018年6月期間,多次在灣區以及喬治亞州的酒店房間付錢給情報人員,並取走情報資料。

該情報人員是美國政府派出的雙重間諜,Peng被控涉嫌為外國政府從事特務工作,如果罪名成立,最高刑罰是監禁十年和罰款25萬元。

中半島280公路旁的聰明笨伯屋今年惹上官司,前舊金山觀察家報發行人方李邦琴,今年3月被Hillsborough市府以”公害”為由告上法庭。

法律文件稱她涉嫌違反市政條例,後院大型的恐龍雕像等景觀,都沒有申請興建許可就私自加建,事件引發應保留還是拆除的論戰,方李邦琴則在4月12日反告市府歧視。

南灣Saratoga”基督之家第四家”前長老常如武、李薇林夫妻,涉嫌從2004年到2016年元月期間,將宏達電創辦人王雪紅捐給教會的錢轉為私人用途,被控洗錢、電郵詐騙等9項罪名,陪審團今年9月5日裁定常如武7項罪名成立,至於李薇林的9項控罪,陪審團則沒有達成共識。

灣區今年也有發生震驚社區的槍擊案,7月28日Gilroy一年一度的大蒜節閉幕前發生槍擊案,一名匪徒手持機關槍大開殺戒,共有3人遇害,其中兩人是兒童,另外有多人中槍受傷。

3名警員第一時間趕到現場,槍手見到警員就向他們開槍,隨後遭到警方擊斃,警方相信槍手是隨機開槍。

