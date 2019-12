灣區2019年發生多宗天災人禍及重大事故

【KTSF 古琳嘉報導】

第二集播出的本地新聞年度回顧,盤點了受到熱議的司法案件,本集來關注灣區這一年發生的天災人禍以及重大事件。

灣區近來幾年, 每年都受到山火之災,今年就發生了多宗山火,其中又以北灣Sonoma縣的Kincade山火最為嚴重。

就火場面積來計算,是該縣有史以來最大的山火,大火從10月23日開始延燒,起火點在Geyserville東北邊的John Kincade Road和Burnt Mountain Road,一直到11月6日才完全被撲滅,燒毀超過7.7萬英畝土地,共374棟建築物被焚毀,造成4人受傷。

大火也導致超過18,000個居民被迫疏散暫時離開家園。

今年太平洋媒電公司(PG&E)因應山火危機也有新做法,多次採取大規模預防性停電,卻引發加州州長抨擊,以及民眾怨聲載道,當局也展開調查。

為了預防強風造成災害,PG&E10月9日採取公共安全停電措施,造成73萬人無電可用,10月23日再度停電,影響約179,000人,之後10月26日到11月11日,又一次預防性停電,影響到大批商戶和住家,11月20日在北加州18個縣強制停電,共15萬戶受影響。

舊金山列治文區知名的中餐館穗香小館,今年2月6號發生煤氣爆炸事故,爆炸引發的大火,火焰達幾層樓高。

消防局表示,當時在該餐館附近街道工作的電信公司人員,施工時可能挖穿一條高壓天然氣管道導致爆炸,並引起大火,穗香小館以及附近總共5棟建築物受損,至今仍未修復。

過年期間,不少人寄發新年賀卡表達心意,不過東灣Alameda縣消防局在今年發布的農曆新年賀卡,有消防員穿戴亞洲傳統服裝和竹帽,並做出搞笑動作,被指醜化並冒犯亞裔。

奧克蘭華人社區領袖陳錫澎5月3日號召多個社區組織,同聲聲明譴責涉事人員,要求當局對他們作出紀律處分。

阿拉米達縣消防局證實,卡片是San Lorenzo的第22號消防站製作,消防局嚴肅看待事件,並認為事件與其價值不一致,也不符合局方要求雇員必須展現對社區的尊重。

今年關於電子煙帶來的健康危害引發衛生當局警告,就在全美陸續發生抽電子煙導致患肺病,並有多人不治死亡之際,舊金山市參議會6月25日通過全市禁售電子煙規例,禁止市內所有商家出售電子煙,直至聯邦食品及藥物管理局(FDA)執行預先審批的程序,即是要求電子煙商證明他們的產品不會危害公共健康。

該法例隨後遭到電子菸生產商Juul發起C提案挑戰,不過最終沒有過關,電子煙禁令將於明年起實施,舊金山也成為全美首個全面禁售電子煙的大城市。

代表3,000多名教師的奧克蘭(屋崙)教師工會和校區,未能就勞資合約達成共識,在2月21日發起罷工。

工會要求在未來3年為教師加薪12%,也要求校區改以小班教學,聘請更多的輔導員和全職護士等,一共有86間學校36,000名學生受影響。

罷工一共進行7天才落幕,最終雙方同意讓教師4年內加薪11%,一次性獲得3%花紅,校區也同意逐步減少課堂的學生人數。

不過校區教育委員會隨後投票通過將校區下學年預算,大幅減少2,200萬元。

灣區今年也有憾事,舊金山公設辯護律師賀大器今年2月22日猝死,引發社區震驚。

警方報告稱,當天傍晚接到一名女子報警,到場後發現患者是賀大器,雖然對他進行心肺復甦,並送院治療,當晚宣告不治,終年59歲,事件不涉及他殺。

今年3月,官方驗屍報告出爐,稱在他體內發現可卡因和酒精,影射他因過量毒品和酒精致死。

不過今年8月,賀大器家族律師發表公開信,表示根據一份獨立調查驗屍結果,賀大器是死於自然原因,不涉及毒品。

已故舊金山市長李孟賢辭世已經屆滿兩年,不過社區對他的懷念仍然持續,在社區關注人士的爭取下,今年6月4日通過舊金山國際機場的離境大堂將以李孟賢命名,以紀念他對舊金山的貢獻。

李孟賢離境大堂部分工程完工,11月13日舉行隆重開幕,除了大堂加上李孟賢的名字,機場內還貼上大報告版,印有李孟賢的樣子,用中、英文寫有他的事蹟,讓每位來往於國際航站的旅客,都有機會了解他的故事,並獲得啟發。

台灣總統大選倒數,灣區也掀起關心選戰的熱潮,今年有多個政治大人物訪問灣區,其中最引發轟動的就是掀起韓流的高雄市長韓國瑜,今年4月率市府訪問團到矽谷招商。

當時韓國瑜應全球玉山協會之邀,在聖塔克拉拉會議中心出席3,000人的演講會,盛況空前。

韓國瑜所到之處都可以聽到”選總統、救台灣”的口號,而韓國瑜訪美之行過後,最終決定參選總統.

而競選連任的台灣總統蔡英文,這次雖然沒有到灣區造勢,派了前台灣行政院長賴清德在10月15日在Foster City出席蔡英文後援會造勢,這也是賴清德在民進黨初選落敗後,首度公開出席政治活動,安撫獨派支持者的意味濃厚,營造黨內團結氣氛。

賴清德的訪美被視為為蔡賴配暖身,不過蔡英文一直等到競選登記前夕才終於鬆口,發布副手搭檔就是賴清德。

