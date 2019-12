旺角男子從3樓天台墮下 警方聲明沒使用武力（視頻）

【有線新聞】

香港一名16歲少年凌晨在旺角,懷疑逃避警方追捕,從一間餐廳的3樓天台墮下受傷,情況穩定。警方聲明沒有向墮樓少年使用過任何武力,又指餐廳一名職員故意阻擋警員入舖執法,涉嫌阻差辦公被捕。

該名16歲少年用手吊在天台邊,有警員用強光照他,他未幾墮下。從另一角度用慢鏡看,當時有一批防暴警員在砵蘭街和長沙街交界,少年由一間餐廳三樓的天台墮下到旁邊的公園。

附近的人隔了一會才察覺,事發時有在公園的人聽到該少年在天台求救。

警方下午在Facebook指,凌晨2時許,到過該座大廈天台搜查,當時沒有察覺有人在外牆,亦沒有在天台使用武力。

稍後去到約2時半,是地面的警員發現有人攀附在天台外,由於環境昏暗,警員以電筒照向該人,未幾傷者墮下。

墮樓少年手腳受傷,送往伊利沙伯醫院治理,據了解他事發前曾喝酒,警方指他墮下後沒有阻撓現場急救員施救,又強調天台及地面的警員,都沒有向該少年使用任何武力,包括胡椒球彈等。

少年墮樓前,警方在該間食肆拘捕了一個頂住門的店員,指他阻差辦公,另外兩人分別涉嫌非法集結、盜竊和未能出示有效身分證明文件被捕,餐廳中午尚未恢復營業,有職員說警方帶走了店內,部分急救用品、雨傘和防毒面具。

