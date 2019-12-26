旺角男子從3樓天台墮下 警方聲明沒使用武力（視頻）

【有線新聞】

香港一名16歲少年凌晨在旺角，懷疑逃避警方追捕，從一間餐廳的3樓天台墮下受傷，情況穩定。警方聲明沒有向墮樓少年使用過任何武力，又指餐廳一名職員故意阻擋警員入舖執法，涉嫌阻差辦公被捕。

該名16歲少年用手吊在天台邊，有警員用強光照他，他未幾墮下。從另一角度用慢鏡看，當時有一批防暴警員在砵蘭街和長沙街交界，少年由一間餐廳三樓的天台墮下到旁邊的公園。

附近的人隔了一會才察覺，事發時有在公園的人聽到該少年在天台求救。

警方下午在Facebook指，凌晨2時許，到過該座大廈天台搜查，當時沒有察覺有人在外牆，亦沒有在天台使用武力。

稍後去到約2時半，是地面的警員發現有人攀附在天台外，由於環境昏暗，警員以電筒照向該人，未幾傷者墮下。

墮樓少年手腳受傷，送往伊利沙伯醫院治理，據了解他事發前曾喝酒，警方指他墮下後沒有阻撓現場急救員施救，又強調天台及地面的警員，都沒有向該少年使用任何武力，包括胡椒球彈等。

少年墮樓前，警方在該間食肆拘捕了一個頂住門的店員，指他阻差辦公，另外兩人分別涉嫌非法集結、盜竊和未能出示有效身分證明文件被捕，餐廳中午尚未恢復營業，有職員說警方帶走了店內，部分急救用品、雨傘和防毒面具。

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