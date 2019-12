香港防暴警大埔施放催淚水劑 制服至少4人（視頻）

【有線新聞】

香港有網民號召下午到多區商場聚集,大批警員在場巡邏,其中在大埔超級城有防暴警員施放催淚水劑,至少4人被捕。

下午1時,有人在大埔超級城聚集,起行到不同店舖外叫口號,沿途舉著象徵”五大訴求、缺一不可”的手勢。

近兩時半,到一間食肆入座,將餐具和砂糖等倒在枱上再跑出門。突然防暴警察到場,有蒙面人被防暴警察捉住,說”自己人”後被放走。

警員一度舉起胡椒噴劑,在馬路制服兩名男子,懷疑便衣警員在場協助。

商場內亦至少兩人被制服。其中一名男子雙手被反縛坐在地上,耳朵留有藍色催淚水劑。有人被催淚水劑濺中,牆上亦有藍色催淚水劑,蒙著面、懷疑是便衣警員的人亦在清洗面部。

立場新聞記者被警員截查,警員一度將該記者的身份證在其直播鏡頭前展示。

4個被制服的人隨後被警員押走。

在海港城就有大批手持長條形盾牌的警員截查市民,有人要脫下口罩核對身分,亦有青年被搜袋,取出證件、八達通等,之後都獲放行。警員繼續巡邏,又取出電話影相,大部分都配備”忠誠勇毅心繫社會”的粉紅臂帶。

旺角MOKO商場亦有人穿黑衣聚集,有人將花盆和油漆彈扔到商場中庭,防暴警員隨即入商場截查可疑人士。

在銅鑼灣崇光百貨,有幾十名穿黑衣、蒙面的人在各樓層游走,又到一間咖啡店外叫口號,呼籲食客抵制,並在招牌貼貼紙。

