聖誕節旺角有人聚集及堵路 警方以催淚彈胡椒球彈驅散（視頻）

【有線新聞】

週三下午4時許,一批黑衣人在旺角朗豪坊聚集及游走,一度弄停電梯,商場廣播呼籲場內的人冷靜,部分出入口關閉。

商場外有大批防暴警員,一名穿灰衫的男子與警員拉扯,警員噴胡椒噴劑,壓他在地上,將他帶走。

到昨晚6時許,防暴警察向亞皆老街方向後退,大批人尾隨、向警員叫罵。警員舉起胡椒球槍,繼續退到上海街。到接近6時半,防暴警察向人群方向開槍,發射催淚彈、再衝前,人群隨即跑走,最少一人被制服在地上。

在近砵蘭街的街口,警方亦發射催淚彈驅散,旁邊的小食店被波及,煙霧彌漫,有職員不適,有人幫他們洗眼,他們立即戴口罩,之後將食物棄置。

警員繼續站在朗豪坊外,說在場的人非法集結,之後衝入砵蘭街拘捕多人,有人被按在地上。

警員向記者噴胡椒噴劑,被噴中的記者由義務急救員帶走,旁邊的警員向其他記者發射胡椒球彈 。

一名男子站近警方防線,警員開了兩槍,男子由穿黃背心的人勸走。約十人中了胡椒球彈 ,坐在路邊接受治理,有人要戴上氧氣罩,被救護員用擔架床送院。

警員昨日全晚在旺角多條街拉起封鎖線,搜查經過的人,以年輕人為主,又要求在場採訪的記者出示記者證。

在亞皆老街及彌敦道交界,有電單車司機開動引擎,被交通警及防暴警察截查,警員向在場記者噴胡椒噴劑,司機就被帶到一邊繼續接受搜查。

登打士街及上海街交界,有路障起火、冒出白煙,消防員到場救熄。

凌晨過後,防暴警察向西洋菜南街發射胡椒球彈,跑上前追趕聚集的人,將兩人按在地上,其中一人被警員推向鐵閘,再被推到地上。

約20人在新之城外被防暴警察包圍,一字排開面向鐵閘,並舉高雙手、蹲在地上,他們被鎖上索帶押上旅遊巴。

到今晨1時半,波鞋街煙霧彌漫,現場消息說有人高空擲物,警方發射了多枚催淚彈。有人不適要接受治理,附近餐廳的人都要掩著口鼻。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。