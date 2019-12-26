聖誕節旺角有人聚集及堵路 警方以催淚彈胡椒球彈驅散（視頻）

【有線新聞】

週三下午4時許，一批黑衣人在旺角朗豪坊聚集及游走，一度弄停電梯，商場廣播呼籲場內的人冷靜，部分出入口關閉。

商場外有大批防暴警員，一名穿灰衫的男子與警員拉扯，警員噴胡椒噴劑，壓他在地上，將他帶走。

到昨晚6時許，防暴警察向亞皆老街方向後退，大批人尾隨、向警員叫罵。警員舉起胡椒球槍，繼續退到上海街。到接近6時半，防暴警察向人群方向開槍，發射催淚彈、再衝前，人群隨即跑走，最少一人被制服在地上。

在近砵蘭街的街口，警方亦發射催淚彈驅散，旁邊的小食店被波及，煙霧彌漫，有職員不適，有人幫他們洗眼，他們立即戴口罩，之後將食物棄置。

警員繼續站在朗豪坊外，說在場的人非法集結，之後衝入砵蘭街拘捕多人，有人被按在地上。

警員向記者噴胡椒噴劑，被噴中的記者由義務急救員帶走，旁邊的警員向其他記者發射胡椒球彈 。

一名男子站近警方防線，警員開了兩槍，男子由穿黃背心的人勸走。約十人中了胡椒球彈 ，坐在路邊接受治理，有人要戴上氧氣罩，被救護員用擔架床送院。

警員昨日全晚在旺角多條街拉起封鎖線，搜查經過的人，以年輕人為主，又要求在場採訪的記者出示記者證。

在亞皆老街及彌敦道交界，有電單車司機開動引擎，被交通警及防暴警察截查，警員向在場記者噴胡椒噴劑，司機就被帶到一邊繼續接受搜查。

登打士街及上海街交界，有路障起火、冒出白煙，消防員到場救熄。

凌晨過後，防暴警察向西洋菜南街發射胡椒球彈，跑上前追趕聚集的人，將兩人按在地上，其中一人被警員推向鐵閘，再被推到地上。

約20人在新之城外被防暴警察包圍，一字排開面向鐵閘，並舉高雙手、蹲在地上，他們被鎖上索帶押上旅遊巴。

到今晨1時半，波鞋街煙霧彌漫，現場消息說有人高空擲物，警方發射了多枚催淚彈。有人不適要接受治理，附近餐廳的人都要掩著口鼻。

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