在台灣,有團體發起罷免高雄市長韓國瑜,韓國瑜批評有政治操作之嫌,無法接受。

4個發起罷免案的團體代表,連夜將32箱、約3萬份罷免韓國瑜的提議書,由高雄運到台北的中央選委會,代表指韓國瑜當選高雄市長僅四個月就宣布參加總統選舉,是違背責任。

目前提交的聯署夠數讓中選會受理建議,但之後還要分兩階段,在限時之內收集到原選區最少4分1選民,即逾57萬人同意,才會正式啟動罷免韓國瑜程序。

若集齊聯署,最快明年5月底舉行罷免投票。

