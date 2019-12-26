GLIDE中心華裔主廚為弱勢社群煮聖誕大餐（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山田德隆區GLIDE社區中心在週三聖誕節都有免費派餐活動，邀請區內幾千名低收入居民、長者，以及無家可歸者等，準備聖誕餐的主廚是一名華裔。

平安夜吃完牛排餐之後，GLIDE週三聖誕節午餐的餐單有火雞、南瓜蓉、蔬果和南瓜批，週三有華裔長者都有來聚餐，他們表示好吃，聖誕餐是由華裔主廚鍾祖榮和他的團隊製作，除了節日，他們每天辛勤為這班居民做餐。

鍾祖榮說：”凡是聖誕或感恩節時間不能請假，一定要上班，這個食堂每年364日都開門，除了元旦日關門，其他日子都有三餐提供。”

鍾先生已經在此工作了近9年，除了每天要烹煮和預備大量食材，有時會為個別居民設計素食餐單，來自香港的他以前是做機器行業，移民來美國之後學廚藝，之後來到glide這裡實習。

鍾祖榮說：”這裡打工都不錯，雖然都幾辛苦，因為東西很大件很重，我年紀都不少，都幾開心的，因為其實工作都是大家開心的，人們吃得開心我就開心。”

位於田德隆區的GLIDE社區中心，除了平日會提供膳食，還會提供各類社區服務，包括翻譯、法律諮詢，也會舉行太極班、青年活動等。

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