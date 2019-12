GLIDE中心華裔主廚為弱勢社群煮聖誕大餐（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山田德隆區GLIDE社區中心在週三聖誕節都有免費派餐活動,邀請區內幾千名低收入居民、長者,以及無家可歸者等,準備聖誕餐的主廚是一名華裔。

平安夜吃完牛排餐之後,GLIDE週三聖誕節午餐的餐單有火雞、南瓜蓉、蔬果和南瓜批,週三有華裔長者都有來聚餐,他們表示好吃,聖誕餐是由華裔主廚鍾祖榮和他的團隊製作,除了節日,他們每天辛勤為這班居民做餐。

鍾祖榮說:”凡是聖誕或感恩節時間不能請假,一定要上班,這個食堂每年364日都開門,除了元旦日關門,其他日子都有三餐提供。”

鍾先生已經在此工作了近9年,除了每天要烹煮和預備大量食材,有時會為個別居民設計素食餐單,來自香港的他以前是做機器行業,移民來美國之後學廚藝,之後來到glide這裡實習。

鍾祖榮說:”這裡打工都不錯,雖然都幾辛苦,因為東西很大件很重,我年紀都不少,都幾開心的,因為其實工作都是大家開心的,人們吃得開心我就開心。”

位於田德隆區的GLIDE社區中心,除了平日會提供膳食,還會提供各類社區服務,包括翻譯、法律諮詢,也會舉行太極班、青年活動等。

