【有線新聞】

中國國防部批評美國簽署通過來年《國防授權法》,是插手香港和新疆事務,干涉中國內政。

中國國防部發言人說美國來年《國防授權法》充斥冷戰思維、渲染中美競爭、炒作所謂的中國軍事威脅。

法案內有關台灣、香港和新疆的條款,粗暴干涉中國內政,破壞香港繁榮穩定,抹黑中國反恐和去極端化努力。破壞兩國兩軍關係發展,損害互信與合作,中國軍隊對此堅決反對。

