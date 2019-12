【KTSF】

東岸波士頓一個停車場發生命案,3人死亡,包括兩名小童。

案發在一個多層停車場,警方在天台打開一輛私家車的車門調查。

事發在東岸時間週三下午1時許,一名女子及兩名相信5歲以下的小童,倒臥在停車場外的行人路,被發現時已失去意識,送院後證實死亡,暫時未知3人的關係。

警方稱,不確定他們是否由停車場高處墮下死亡,正調查案件。

