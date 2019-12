明年元旦起灣區13市調高最低時薪至15元（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

明年1月1日開始,灣區有13個城市最低工資提高到每小時15元。

聖誕節大部分的商店餐館都休息一天,但還是有極少數的餐廳全年無休。

根據統計,舊金山及中半島的失業率只有1.9%,儘管如此,許多商店門口都張貼招人啟事。

明年1月開始,灣區有多個城市將最低工資從每小時11、12元不等,提高到每小時15元,這些城市包括Belmont、 Menlo Park、南舊金山等。

中半島San Mateo及南灣多個城市,包括Cupertino、Los Altos、聖荷西等地最低工資,都已經每小時15元,明年1月開始也會提高一些,其中Mountain View、Sunnyvale最高,從目前的時薪15.65元提高到16.05元。

全國勞工法律政策的分析指出,許多州跟都會區城市提高最低工資的原因是,聯邦的最低工資從2009年之後,就再也沒有加過,目前聯邦最低工資是每小時7.25元,但目前房價快速增長,遠超過通貨膨脹,醫療保險及處方藥貴的不得了,幾乎所有基本開銷都上漲。

聯邦眾議院已經通過將最低工資提高到每小時15元,目前被擱置在參議院的委員會,另一個加州許多城市將最低工資訂在每小時15元的原因,是”Fight for $15″的一連串抗議活動,讓許多城市視每小時15元工資是維持生活的基本要件。

加州目前規定員工有26人以上雇主,必須給員工最低工資,從12元提高到13元,25人以下小商業,從11元提高到12元。

值得一提的是,相較於南灣城市、奧克蘭(屋崙)及Daly City,則尚未達到每小時15元的水平。

