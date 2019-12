特朗普聖誕前夕感謝美軍 回答彈劾及北韓問題

【KTSF 張麗月報導】

在聖誕節前夕,特朗普總統與記者對話,他首先感謝美軍人員的服務精神,和回答關於對他的彈劾案以及北韓的問題。

正在佛州渡假的特朗普回答記者提問,他首先透過視像會議,感謝在海外的美軍人員為國服務的精神,並且恭祝他們聖誕快樂。

有記者問,北韓威脅要送美國一份”聖誕禮物”,可能是發射長程導彈,也有可能是取消無核化談判,又或者放棄與美國的談判,特朗普就風趣地回應說,也有可能是送他一個漂亮花瓶。

特朗普說:”可能是一份好的禮物,可能他(金正恩)送我一個美麗花瓶,而不是一次導彈測試,我可能得到一個花瓶,他送我一份好的禮物,沒有人知道。”

特朗普也提到眾議院通過對他的彈劾案,令他的政績蒙上污點。

白宮和共和黨人正準備參議院對特朗普的彈劾審訊。

參議院多數黨領袖麥康尼說:”我們需要聽爭辯證詞,要有一個書寫的提問時間,然後作決定。”

參議院至今仍未決定如何處理特朗普的彈劾審訊,而聯邦眾議長普洛西就仍未決定幾時將眾議院已通過的總統彈劾案兩項條文,提交參議院審議,普洛西聲稱要確保參議院對總統”有公平的”審訊才會提交。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。