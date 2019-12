國會通過把購買煙草產品最低年齡提高至21歲

【KTSF 江良慧報導】

國會在上星期通過的撥款法案,包括要把購買煙草產品的最低年齡提高至21歲。

特朗普總統在上星期五簽署撥款法案,當中的條款包括把買煙草產品最低年齡提高至21歲,但其實在全國,包括加州等19個州和首都華盛頓,都已經把買煙最低年齡提高。

聯邦立法提高最低買煙年齡得到兩黨支持,特朗普之前也提及要把買煙和有口味電子煙最低年齡提高。

電子煙深受年輕人歡迎,加上與吸電子煙有關的肺病和死亡個案,都令衛生人員和家長憂心。

有最新的聯邦民調發現,每4個高中生,就有一人承認曾吸食電子煙。

不過,關注年輕人吸煙的組織就認為,除非完全禁止電子煙,否則青年吸電子煙的流行病還是會延續,有些人甚至認為,新法例並不會帶來實質改變,反而可以為煙草和電子煙公司提供藉口,說他們已經作出改變,所以無需取締一些帶有口味的電子煙。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。