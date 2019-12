【KTSF】

非牟利組織GLIDE將會在平安夜的週二,於舊金山為有需要的民眾派發牛扒午餐。

屆時將有3,700磅牛扒被贈送出去,時間從早上10點半開始,地點是位於Ellis街330號。

數量有限,先到先得。

