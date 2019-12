【KTSF】

舊金山華埠上週末發生汽車爆竊案,有過萬元的財物被盜。

舊金山紀事報報導,案發在上週六晚上8點至週日凌晨2點之間,43歲的女事主將車停泊在華埠Grant街800號路段後,遭賊人打破車窗爆竊,有總值超過1.5萬元的珠寶及財物被盜。

這是今年8月,繼前棒球明星Alex Rodriguez汽車被盜總值50萬元的財物後,舊金山市內又一巨額汽車爆竊案。

警方呼籲所有汽車爆竊案的受害者都應報案,讓警方可收集疑犯的指紋。

