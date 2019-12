共和黨改口說不排除彈劾聆訊傳召證人

【有線新聞】

特朗普總統彈劾案,共和黨改口說不排除到彈劾聆訊時會傳召證人,民主黨就表示,除了傳召證人,還要求白宮交出新文件作為聆訊呈堂證據。

美國民主、共和兩黨仍然未就處理彈劾特朗普的程序取得共識,參議院多數黨領袖共和黨的麥康奈爾接受電視訪問時表明,不會接受民主黨要求制定聆訊時間表,但”鬆口”表示不排除在彈劾聆訊時傳召證人。他建議兩黨應該參照當年彈劾克林頓的聆訊程序,但一切仍有待參議院接手彈劾案後才能處理。

民主黨參議院領袖舒默則向全體參議員發公開信,列出要求白宮交出新的文件,包括白宮與國務院之間涉及下令扣起烏克蘭軍援的電郵。

舒默又指當年彈劾克林頓前已有大批證人在獨立調查期間宣誓作供,情況與彈劾特朗普不同,因此今次彈劾聆訊有需要傳召證人。

另外,眾議院司法委員會正研究”加控”彈劾特朗普妨礙司法公正,但要先視乎前白宮法律顧問麥加恩會否作證。

根據特別檢察官米勒的調查報告,特朗普曾指示麥加恩傳達撤換米勒的消息。

