中半島San Mateo市一名18歲青年,涉嫌服藥後駕駛,撞傷一名路人後逃離現場,警方之後在其住處將他拘捕。

事發於週日傍晚6時45分左右,懷疑涉案的青年Nathan Farris在North Humboldt街第一個街口被捕,被車撞傷的路人受重傷,需要由直升機送院治療。

有目擊證人稱,涉事車輛撞上多輛停在路旁的汽車,之後有多名青少年走出車廂逃離現場。

Farris涉嫌觸犯服藥後駕駛、無牌駕駛、駕車傷人、車禍後不顧而去等罪行被捕。

