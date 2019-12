舊金山警局與Walgreen合作 向華埠兒童送聖誕禮物（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警察局與便利店Walgreen合作,贊助超過120份聖誕禮物,送給華埠平園的兒童及青少年,週一所有兒童已經收到禮物。

過百份的禮物已經準備就緒,中央警局的警員負責幫忙包禮物。

負責管理平園的華協中心週一在華埠中平園,向過百名兒童及青少年派發聖誕禮物,現場亦有聖誕老人,與拿完禮物的兒童合照。

平園居民梁太說:”開心,很開心,很感謝這個大廈組織這個活動,讓小朋友有禮物收,他們最喜歡就是拿禮物。”

平園居民Jay Laking說:”我拿到一個足球,(你喜歡嗎?)喜歡,(你最喜歡聖誕節什麼?)會有免費禮物,我又可以見到其他親友,他們會過來探我。”

舊金山警察局表示,週一的活動是與Walgreen合作,專為平園的兒童而設,希望住在公屋的家庭,都感受到節日氣氛。

華協中心行政主任方小龍牧師(Rev Norman Fong)指,華埠這一年發生了一些不好的事,希望大家一起過節,社區會更好更團結。

方小龍牧師說:”這裡有很多不同的兒童,不同背景,我們想將平園變成一個社區,我喜歡這樣,有人會在此長大,直到找工作,我們希望有和平及快樂,就像聖誕節一樣,讓聖誕氣氛降臨在平園。”

