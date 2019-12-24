舊金山警局與Walgreen合作 向華埠兒童送聖誕禮物（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警察局與便利店Walgreen合作，贊助超過120份聖誕禮物，送給華埠平園的兒童及青少年，週一所有兒童已經收到禮物。

過百份的禮物已經準備就緒，中央警局的警員負責幫忙包禮物。

負責管理平園的華協中心週一在華埠中平園，向過百名兒童及青少年派發聖誕禮物，現場亦有聖誕老人，與拿完禮物的兒童合照。

平園居民梁太說：”開心，很開心，很感謝這個大廈組織這個活動，讓小朋友有禮物收，他們最喜歡就是拿禮物。”

平園居民Jay Laking說：”我拿到一個足球，（你喜歡嗎？）喜歡，（你最喜歡聖誕節什麼？）會有免費禮物，我又可以見到其他親友，他們會過來探我。”

舊金山警察局表示，週一的活動是與Walgreen合作，專為平園的兒童而設，希望住在公屋的家庭，都感受到節日氣氛。

華協中心行政主任方小龍牧師（Rev Norman Fong）指，華埠這一年發生了一些不好的事，希望大家一起過節，社區會更好更團結。

方小龍牧師說：”這裡有很多不同的兒童，不同背景，我們想將平園變成一個社區，我喜歡這樣，有人會在此長大，直到找工作，我們希望有和平及快樂，就像聖誕節一樣，讓聖誕氣氛降臨在平園。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。