2019年灣區華人社區大事回顧

2019年即將過去,今年華人社區發生了哪些大事呢?

2019年,舊金山發生多宗震驚華人社區的罪案。

去年大除夕夜,一名99歲華裔婆婆在華埠北平園的家中,懷疑被人企圖性侵,26歲的疑犯Teandre Howard Kidd被捕,在本月初接受審訊,被裁定企圖性侵及擅闖民居兩項重罪不成立,虐老及普通襲擊罪成。

今年1月,88歲華裔婆婆黃奕愛在訪谷區晨運時遇襲受重傷,婆婆的寓所亦遭爆竊,警方大約兩星期後拘捕18歲的疑犯Keonte Gathron,Gathron現正被拘留,等候審訊,而黃奕愛仍然在醫院留醫。

今年1月中,位於Mission區的大王西餅店老闆在中午時遇劫受傷,警方在案發後4小時才到場,經調查後,發現911報案熱線的翻譯員接線態度欠佳,案發時懷疑未有準確翻譯事主有受傷的報告,加上警方亦指,當時沒有足夠人手到場協助,事件觸發警方及舊金山應急管理局加派人手,服務華人社區,警方事後亦拘捕劫匪。

今年5月10日早上,一名74歲華裔婆婆在Ingleside區寓所附近晨運時,被人綁架及性侵長達5小時,事主過程中被狗咬傷及被勒頸,令她一度失去知覺。

匪徒完事後,疑以將事主棄置在街上,最終途人發現事主報警。

警方根據事主的口供,後來拘捕了47歲的洪都拉斯籍男子Manuel Jesus Amador,控方指,Amador曾經向警方認罪,不過辯方最終代他否認控罪。

今年5月底,舊金山Outer Mission區一間民宅發現人體殘肢,法醫證實遇害的是73歲的華裔男子Benedict Ching,警方經調查後,懷疑死者的37歲女兒Stephanie Ching及女婿Douglas Lomas與案件有關,二人在案件揭發後,坐飛機前往中國,在北京機場被捕,兩名被告在庭上否認殺人。

今年7月15日中午,黃氏宗親會主席黃中華在舊金山華埠Stockton街夾Pacific街,被3名非洲裔男子在眾目睽睽下搶劫,黃中華被匪徒抬起再扔落地上,一度昏迷數分鐘,賊人趁機搶走他的金色勞力士手錶。

與黃中華同行的朋友黃宏昶上前協助時,被匪徒拳打面部,至下巴輕微骨裂,事件觸發華人社區強烈的反響,舉行多個社區會議,要求警方加派人手巡邏。

10月底,警方宣布在東灣奧克蘭(屋崙)拘捕這宗劫案的主謀,19歲的Deshawn Pierson,其餘兩名匪徒及被搶走的勞力士手錶仍然下落不明。

上月初,華埠花園角又再發生暴力劫案,4名非洲裔男子11月9日涉嫌搶走一名華裔女子的手機,在場目擊過程的一眾社區好心人,上前幫忙追截賊人時,反被賊人攻擊,其中一名華裔男子被打倒在地,撞倒後腦,當場失去知覺,匪徒其後開車逃走。

警方證實,事件中有3名年約60多歲的市民受傷,全部沒有大礙,而涉案的匪徒亦涉嫌搶劫華埠的一間餅家,警方至今仍未拘捕任何人。

貫穿華埠的命脈,舊金山中央地鐵工程又再延期完工,最新的預計完工日期是明年6月。

交通局表示,要多一年時間試車,因此正式的通車日期要到2021年夏季後,華埠商戶生意大受影響,市府二度推出援助商戶的措施。

此外,中央地鐵華埠站叫什麼名亦引起社區不少的分歧,以中華總商會及華協中心為首的多個社區組織,建議將站名命名為”華埠白蘭站”,以紀念已故社區領袖白蘭,推動興建中央地鐵華埠站的貢獻。

不過,亦有不少組織認為,車站命名應該沿用交通局一貫的作風,以地名來命名,方便市民及遊客知道身處的位置。

經過歷時幾個月的示威與討論,交通局董事局最終通過華埠車站的站名,將改為”華埠白蘭站”。

