聖誕節前夕有民眾趕在最後一刻選購禮物

【KTSF 萬若全報導】

週二是聖誕前夕,此時大部分的購物中心都已經打烊,不過白天還是有很多人趕在聖誕節最後一刻購物。

週二灣區的購物商場,雖然沒有像兩天前的瘋狂,不過停車場還是十分擁擠,不少人趕在聖誕節前一天買禮物,跟聖誕老人拍照,也有義工免費替人包禮物。

根據全國零售業統計,其實有一半以上的人都是在最後一刻買禮物。

有購物者說:”我每年都是最後一刻才來買,從小就這麼做,是我爸叫我這樣做,我一早就來了花了兩三小時,人不多而且打折很多。”

另一名購物者說:”我是等到最後一刻才來,還不賴,在店門口找到停車位,也沒有見到大排長龍。”

一些專門接送長者到醫院的小巴,也在聖誕購物期間提供到購物商場的服務。

根據統計,聖誕節之前的超級星期六,銷售額達到了340億,比黑色星期五還多出10%,主要原因包括就業機會增加,家庭可支配收入更多,都是讓許多人在聖誕節購物季節花錢不手軟的原因。

由於灣區購物商場經常發生汽車爆竊案,在這個購物旺季可以看到警車,還有私人巡邏車頻繁的巡邏,商場內也有告示提醒購物人士提高警覺,傳統上聖誕節當天,購物商場全部休息一天,預計隔一天又會引迎來不少退貨的民眾。

