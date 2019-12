伊朗武力鎮壓示威浪潮 消息指有1,500人喪生

【KTSF】

今年世界很多國家都爆發反政府抗爭運動,當中人命傷亡最為嚴重的例子就發生在中東,首先同大家回顧在11月中,伊朗全國各地的示威浪潮。

伊朗民眾抗議當局將最低汽油大幅調漲50%,當局承認公安部隊有開槍打死人。

當局說,遭打死的人是”暴徒”,這是示威浪潮爆發以來,官方第一次承認動用武力鎮壓示威,消息指各地都有人放火燒銀行商店油站。

國際特赦組織表示,示威浪潮爆發至今,有超過200人被殺害,伊朗政府質疑這個數字,但沒有交代到底有幾多人在全國各地的抗議活動中喪生,只是說死者中有攻擊敏感軍事設施的暴徒,有和平示威者 ,有公安人員及過路人。

為了防止伊朗民眾通報示威動態消息,傳送示威片段,當局實行封閉互聯網,直到12月初才解封。

事後通訊部長道歉,而外交部長就指責美國在伊朗示威浪潮推手,革命衛隊副總司令指,美國之外也有其他鄰近國家插手今次動亂,他建議伊朗人自己動手設立國內網及電腦操作系統,等美國不能介入操控,這樣伊朗以後就不用再封網。

路透社週一引述3個消息來源指,伊朗在11月兩個星期的示威浪潮,造成1,500人喪生,人數遠高於較早時國際特赦組織及美國的估計,死者中有很多平民,但也有治安部隊人員。

報導也指是伊朗最高領袖哈梅內伊教長下令殘酷鎮壓,理由是示威浪潮已威脅到他們的伊斯蘭共和國。

