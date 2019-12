【有線新聞】

印尼週一深夜有巴士跌落山谷,至少25死、十多傷。

失事巴士衝落80米深的山谷再跌落河,一半車身被水浸住,事發在南蘇門答臘省,週一深夜該巴士懷疑煞車系統失靈,失控衝下山,司機和兩名巴士職員當場死亡。

巴士最多可載近50名乘客,暫時未知當時車上有多少人,救護人員在場搜索有否乘客被困河床。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。