香港平安夜海港城朗豪坊爆發衝突 警制服多人（視頻）

【有線新聞】

香港平安夜晚多個商場有人聚集，其中在海港城及朗豪坊都觸發衝突、警方制服多人。元朗形點商場有人懷疑逃避警方追捕，由二樓跌落一樓，手部受傷送院，他涉嫌襲警被捕。

晚上7時、海港城有數十人聚集，有人張貼單張，之後在商場游走。到8時許，數個手持伸縮警棍的人嘗試捉一個黑衣人，另一人被帶到柱下，大批人包圍。

有人問他們”想問是否沒有委任證？”，他們沒回應是否警員。有人向他們擲物件，有人擁上前，他們揮警棍多次打向人群，又噴胡椒噴劑。

一名黑衣人被人拉落地用警棍打，之後有3名懷疑便衣警員，再向人群揮打警棍，重整隊形後，叫記者不要靠近。

幾分鐘後、防暴警員到場，一度舉槍，差不多時間、樓上一層亦有衝突，有人被拉到一邊，十多個手持伸縮警棍的人，同樣沒有回應是否警員，有人被鎖上手扣，壓在地上，警方帶走多人。有人受傷，頭部包紮送院治理。

旺角朗豪坊同樣有黑衣人在商場游走，美心旗下的咖啡店被破壞，防暴警員趕到，向一名男子搜身，現場人士不滿。警員施放胡椒噴劑驅散，噴中本台採訪隊，警方帶走至少5人，離開時舉長槍。

元朗形點商場就有人到美心旗下酒樓貼罷食通告，防暴警察截查一名男子，在袋中搜出鎚仔，二樓就有另一名男子被制服。

期間一名灰衣男子跑過來，撞跌一個警員，另一名警員追捕，該名男子越過圍欄，墮下一樓，他手部受傷、送院時清醒，警方指他在截查期間突然逃跑，涉嫌襲警被捕。

新城市廣場亦有過百人聚集，有人包圍數個戴口罩男子，懷疑他們是便衣警員，防暴警察到場解圍。

銅鑼灣時代廣場有約100人聚集，有人在地下貼單張、之後散去。

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