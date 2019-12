香港平安夜海港城朗豪坊爆發衝突 警制服多人（視頻）

【有線新聞】

香港平安夜晚多個商場有人聚集,其中在海港城及朗豪坊都觸發衝突、警方制服多人。元朗形點商場有人懷疑逃避警方追捕,由二樓跌落一樓,手部受傷送院,他涉嫌襲警被捕。

晚上7時、海港城有數十人聚集,有人張貼單張,之後在商場游走。到8時許,數個手持伸縮警棍的人嘗試捉一個黑衣人,另一人被帶到柱下,大批人包圍。

有人問他們”想問是否沒有委任證?”,他們沒回應是否警員。有人向他們擲物件,有人擁上前,他們揮警棍多次打向人群,又噴胡椒噴劑。

一名黑衣人被人拉落地用警棍打,之後有3名懷疑便衣警員,再向人群揮打警棍,重整隊形後,叫記者不要靠近。

幾分鐘後、防暴警員到場,一度舉槍,差不多時間、樓上一層亦有衝突,有人被拉到一邊,十多個手持伸縮警棍的人,同樣沒有回應是否警員,有人被鎖上手扣,壓在地上,警方帶走多人。有人受傷,頭部包紮送院治理。

旺角朗豪坊同樣有黑衣人在商場游走,美心旗下的咖啡店被破壞,防暴警員趕到,向一名男子搜身,現場人士不滿。警員施放胡椒噴劑驅散,噴中本台採訪隊,警方帶走至少5人,離開時舉長槍。

元朗形點商場就有人到美心旗下酒樓貼罷食通告,防暴警察截查一名男子,在袋中搜出鎚仔,二樓就有另一名男子被制服。

期間一名灰衣男子跑過來,撞跌一個警員,另一名警員追捕,該名男子越過圍欄,墮下一樓,他手部受傷、送院時清醒,警方指他在截查期間突然逃跑,涉嫌襲警被捕。

新城市廣場亦有過百人聚集,有人包圍數個戴口罩男子,懷疑他們是便衣警員,防暴警察到場解圍。

銅鑼灣時代廣場有約100人聚集,有人在地下貼單張、之後散去。

