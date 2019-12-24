平安夜過百人旺角聚集縱火 防暴警放催淚彈驅散（視頻）

【有線新聞】

香港平安夜晚上9時半，旺角朗豪坊對開的亞皆老街開始有人堵路，防暴警察到場清路障，在亞皆老街制服至少2人。

一個多小時後，港鐵旺角站其中一個出口被人縱火，期間有人淋液體助燃，港鐵關閉旺角站，消防車趕到。之後有黑衣人上了附近一輛巴士，用鎚仔打車頭閉路電視。

同一時間，有人用木板打向附近匯豐銀行玻璃，有人到另一個門口淋液體，之後縱火，他們指是不滿匯豐關閉”星火同盟”的戶口，防暴警察趕到，人群四散。

過了凌晨12時，雙方繼續在山東街對峙，防暴警察舉黑旗，數分鐘後，轉出彌敦道近亞皆老街交界，有多輛警車被人擲燃燒彈，地下出現長長的火線，火勢猛烈。

警車駛前避開，防暴警察衝前驅散，發射多下防暴槍，一名報章攝影記者頭部懷疑被胡椒球彈打中受傷。

人群未有散去，在馬路縱火，防暴警察再出現，施放催淚彈，人群走到朗豪坊外，防暴警察再有一輪催淚彈攻勢，整條街滿佈白煙。

到凌晨近1時，匯豐銀行再次被縱火，期間發生爆炸。有人擲汽油彈及用硬物鑿向玻璃。

旺角站另一個近銀行中心的出口同樣被縱火，多盞修葺好的交通燈再次成為攻擊目標。

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