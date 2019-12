平安夜過百人旺角聚集縱火 防暴警放催淚彈驅散（視頻）

【有線新聞】

香港平安夜晚上9時半,旺角朗豪坊對開的亞皆老街開始有人堵路,防暴警察到場清路障,在亞皆老街制服至少2人。

一個多小時後,港鐵旺角站其中一個出口被人縱火,期間有人淋液體助燃,港鐵關閉旺角站,消防車趕到。之後有黑衣人上了附近一輛巴士,用鎚仔打車頭閉路電視。

同一時間,有人用木板打向附近匯豐銀行玻璃,有人到另一個門口淋液體,之後縱火,他們指是不滿匯豐關閉”星火同盟”的戶口,防暴警察趕到,人群四散。

過了凌晨12時,雙方繼續在山東街對峙,防暴警察舉黑旗,數分鐘後,轉出彌敦道近亞皆老街交界,有多輛警車被人擲燃燒彈,地下出現長長的火線,火勢猛烈。

警車駛前避開,防暴警察衝前驅散,發射多下防暴槍,一名報章攝影記者頭部懷疑被胡椒球彈打中受傷。

人群未有散去,在馬路縱火,防暴警察再出現,施放催淚彈,人群走到朗豪坊外,防暴警察再有一輪催淚彈攻勢,整條街滿佈白煙。

到凌晨近1時,匯豐銀行再次被縱火,期間發生爆炸。有人擲汽油彈及用硬物鑿向玻璃。

旺角站另一個近銀行中心的出口同樣被縱火,多盞修葺好的交通燈再次成為攻擊目標。

