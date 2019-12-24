搵屋住專題：舊金山Nob Hill全新可負擔單位放售

【KTSF 劉瑩報導】

舊金山Nob Hill社區有6個全新可負擔單位放售。

6個單位位於Bush街1433號，今年全新落成的公寓中，靠近Van Ness Ave分別有兩個開放式單位，兩個一房單位，以及兩個三房單位接受申請。

面積從383至1,094平方英尺不等，售價從303,358元至500,021元，每月HOA物業管理費從471元至675元。

公寓只提供兩個停車位給可負擔單位購買者，將根據抽籤定出先後次序分配。

申請人年收入限制方面，1人家庭不得超過86,200元，2人家庭不得超過98,500元，3人家庭不得超過110,850元。

申請截止日期為明年1月3日下午5點，詳情請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HbvEtUAJ

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