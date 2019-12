舊金山警方呼籲民眾提防騙徒偷龍轉鳳行騙（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

舊金山警方提醒民眾,要提防一些騙徒涉嫌利用假的金飾,偷龍轉鳳行騙。

舊金山警方透露,在大多數情況下,騙徒在公眾地方向受害人兜售黃金飾物,手法就是涉嫌將假的金飾放在受害人的頸、手腕和手上,然後用偷龍轉鳳手法,拿走受害人的珠寶飾物。

受害人也親眼看見匪徒乘坐接應的汽車逃走,事後,受害人發覺自己的飾物不翼而飛,剩餘的只是假的飾物。

舊金山警方在今年紀錄了大約20宗類似案件,損失總額達5.5萬元,受害人主要是亞裔,案發地點位於Taraval和Richmond地區。

舊金山警方正調查辨認疑犯,並且發出其中一名疑犯的素描,以及一名44歲疑犯的相貌,他已經被捕。

警方呼籲民眾提高警覺提防受騙,如果在街上向陌生人購買金飾,必須先要將金飾檢定真假,如果認為自己是騙案受害人,也必須向就近的警署報案。

