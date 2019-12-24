舊金山警方呼籲民眾提防騙徒偷龍轉鳳行騙（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

舊金山警方提醒民眾，要提防一些騙徒涉嫌利用假的金飾，偷龍轉鳳行騙。

舊金山警方透露，在大多數情況下，騙徒在公眾地方向受害人兜售黃金飾物，手法就是涉嫌將假的金飾放在受害人的頸、手腕和手上，然後用偷龍轉鳳手法，拿走受害人的珠寶飾物。

受害人也親眼看見匪徒乘坐接應的汽車逃走，事後，受害人發覺自己的飾物不翼而飛，剩餘的只是假的飾物。

舊金山警方在今年紀錄了大約20宗類似案件，損失總額達5.5萬元，受害人主要是亞裔，案發地點位於Taraval和Richmond地區。

舊金山警方正調查辨認疑犯，並且發出其中一名疑犯的素描，以及一名44歲疑犯的相貌，他已經被捕。

警方呼籲民眾提高警覺提防受騙，如果在街上向陌生人購買金飾，必須先要將金飾檢定真假，如果認為自己是騙案受害人，也必須向就近的警署報案。

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