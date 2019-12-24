聖誕旅遊步入高峰 舊金山機場安檢大排長龍（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦運輸安全管理局（TSA）估計，週一有4,200萬名旅客會通過安檢，舊金山國際機場週一就出現大排長龍的景象。

週三就是聖誕節了，從週末開始，舊金山國際機場就非常忙碌，光是週日就有超過14萬人次進出舊金山國際機場，從一大早開始排隊過安檢的人龍一直沒斷過，機場外的交通也是十分擁擠。

官員就呼籲，要這兩天要搭機的乘客，最好提早出門。

由於週日下雨，有將近400架班次誤點，週一天氣好轉，只有少數班次受到影響，基本上旅客都可以在聖誕節前抵達目的地。

不過週二晚上灣區又要開始下雨，一直延續到聖誕節。

除了機場外，陸上交通也是十分擁擠，加州公路巡警表示，從上星期五晚，已經有相當多的灣區民眾駕車出城，在市區趕在聖誕節最後一分鐘，購物的民眾也相當多，導致購物中心也是停車位一位難求。

根據美國汽車協會（AAA）預估，從12月21日到1月1日這段期間，全美共有超過1.15億人以搭飛機、開車，或是郵輪的方式出遊，比去年還多出400萬。

在聖誕節過後，週四下午4點到6點被認為是陸上交通最擁擠的時候，尤其在紐約、洛杉磯、舊金山等大都會區，民眾最好避開這段時間上路。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。