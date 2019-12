聖誕旅遊步入高峰 舊金山機場安檢大排長龍（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦運輸安全管理局(TSA)估計,週一有4,200萬名旅客會通過安檢,舊金山國際機場週一就出現大排長龍的景象。

週三就是聖誕節了,從週末開始,舊金山國際機場就非常忙碌,光是週日就有超過14萬人次進出舊金山國際機場,從一大早開始排隊過安檢的人龍一直沒斷過,機場外的交通也是十分擁擠。

官員就呼籲,要這兩天要搭機的乘客,最好提早出門。

由於週日下雨,有將近400架班次誤點,週一天氣好轉,只有少數班次受到影響,基本上旅客都可以在聖誕節前抵達目的地。

不過週二晚上灣區又要開始下雨,一直延續到聖誕節。

除了機場外,陸上交通也是十分擁擠,加州公路巡警表示,從上星期五晚,已經有相當多的灣區民眾駕車出城,在市區趕在聖誕節最後一分鐘,購物的民眾也相當多,導致購物中心也是停車位一位難求。

根據美國汽車協會(AAA)預估,從12月21日到1月1日這段期間,全美共有超過1.15億人以搭飛機、開車,或是郵輪的方式出遊,比去年還多出400萬。

在聖誕節過後,週四下午4點到6點被認為是陸上交通最擁擠的時候,尤其在紐約、洛杉磯、舊金山等大都會區,民眾最好避開這段時間上路。

