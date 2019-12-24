涉在舊金山企圖性侵華裔女長者 男被告獲釋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

去年大除夕夜，在舊金山華埠平園涉嫌企圖性侵99歲華裔長者的男子週一獲釋，不過這並不代表被告重獲自由。

現年27歲的被告Teandre Howard Kidd穿著橙色囚衣，戴上手扣出庭應訊。

陪審團於本月初一致裁定，被告企圖性侵99歲華裔長者及擅闖民居兩項重罪不成立，普通襲擊及虐老兩項輕罪罪成。

法官週一在庭上表示，被告由去年初被監禁至今將近一年，這段時間比以上兩項輕罪的最高刑罰加起來要多，因此沒有必要再扣留被告。

但法官指，由於被告在東灣涉及其他罪行，有通輯令在身，因此預計Alameda縣縣警很快會將他拘留，亦不需要被告戴上電子監測儀。

法官指出，他沒辦法控制Alameda縣縣警會何時扣留被告，因此他亦定下被告釋放後的規則，包括每星期四次向有關當局報到，並接受精神健康及有關濫藥的治療。

被告必須住在東灣奧克蘭（屋崙）姨母的家，每晚6時至早上6時之間必須留在家，而禁止靠近華埠平園及事主的命令亦已經生效。

判刑日期原本是明年1月2日，不過在社區的要求下，法官同意推遲到明年1月10日才判刑，讓社區與控辯雙方可以商討，看看怎樣更有效保護這今次的事主。

華協中心行政主任方小龍牧師（Rev Norman Fong）說：”被告已經刑滿，我明白，但我們要找出辦法，進一步保護我們的長者，我們可能要更嚴厲去對待襲擊長者或欺負老人家的人，我希望明年會更好，我們即將會與地檢處及公辯律師見面，看看會否有新想法去保護長者。”

協助事主的華協中心表示，婆婆知道被告脫兩項重罪後顯得有點失望，不過婆婆為人開朗堅強，又有一個大家族的支持，加上他們已經幫婆婆搬到另一個單位居住，相信她現時很安全。

平園聯誼會主席李鄭祝一直跟進案件，她表示，不論被告有沒有性侵事主，但當日發生的事，始終傷害了事主。

李鄭祝說：”我都為那件事流了很多眼淚，始終都搞不好治安，我自己想想，我自己都90多歲，真的很可惜，她90多歲，都被人企圖性侵。”

檢控官在庭外表示，判刑當日需要決定被告需不需要登記成性罪犯，被告事前會做一個測試，評估再犯性罪行的可能性，不過檢控官相信，根據測試結果，被告重犯的機率不高。

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