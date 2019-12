波音撤換行政總裁 望重建公眾信任

【有線新聞】

波音公司撤換行政總裁米倫伯格,由公司主席卡爾霍恩接任,波音指這次人事調動是要重建公眾信任。

米倫伯格說過:”安全是我們在波音工作的核心,確保飛機安全和可靠飛行是持久的價值,也是我們對每個人的絕對承諾。”

波音王牌737 MAX去年兩次空難,安全問題備受質疑,行政總裁米倫伯格承諾會致力確保客機安全,但這款波音新一代王牌停飛後,更新軟件進展不大,復飛無期,下月更停產,期間其他機種亦多次傳出有安全隱憂,米倫伯格被指救火不力。

波音宣布將他撤換,即時生效,董事局聲明指,為重建公眾信任,有需要改變領導層,以修補與監管機構及客戶的關係,承諾在新領導層下,波音會積極與各方溝通。有波音職員透露,管理層是在剛過去的周末下決定。

米倫伯格加入波音34年,2015年就任行政總裁。其行政總裁位置會由主席卡爾霍恩接任,下月13日履新。

