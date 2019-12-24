全國房市最具競爭力社區位於灣區中半島

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灣區房價高昂眾所周知，不過您知道全國房市最具競爭力的社區在哪裡嗎？答案是位於中半島的San Carlos市的White Oaks社區。

San Carlos不少居民都給這個城鎮相當好的評價，San Carlos的White Oaks社區，建造於1920年代到1950年代，是最具房市競爭力的住宅區，社區內有不少頂級學校，也有Caltrain經過，這裡也是相當著名的聖誕燈飾景點。

根據房地產公司Redfin統計，San Carlos的White Oaks社區，平均房價183.5萬元，其中有72%以上的房子，最後成交價高於開價，表示您得快人一步花大錢搶房，才有辦法住進去這個優質社區。

除了San Carlos的White Oaks社區，灣區還有10個城市入列為全國最具房市競爭力社區，包含Berkeley Hills和North Los Altos。

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