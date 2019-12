全國房市最具競爭力社區位於灣區中半島

【KTSF】

灣區房價高昂眾所周知,不過您知道全國房市最具競爭力的社區在哪裡嗎?答案是位於中半島的San Carlos市的White Oaks社區。

San Carlos不少居民都給這個城鎮相當好的評價,San Carlos的White Oaks社區,建造於1920年代到1950年代,是最具房市競爭力的住宅區,社區內有不少頂級學校,也有Caltrain經過,這裡也是相當著名的聖誕燈飾景點。

根據房地產公司Redfin統計,San Carlos的White Oaks社區,平均房價183.5萬元,其中有72%以上的房子,最後成交價高於開價,表示您得快人一步花大錢搶房,才有辦法住進去這個優質社區。

除了San Carlos的White Oaks社區,灣區還有10個城市入列為全國最具房市競爭力社區,包含Berkeley Hills和North Los Altos。

