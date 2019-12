【有線新聞】

維珍尼亞州有近70輛車在濃霧中連環相撞,逾50人受傷。

多輛汽車上下疊著,部分汽車車頭和車尾撞至變形,消防員到場救出被困的人。

目擊者稱:”很濃霧,很難看到前方,然後我看到有人剎車,我跟隨剎車,汽車開始打轉,有車從後撞我,然後我的車打轉,有汽車撞向我的車門,再撞向另一輛車。”

亦有目擊者稱有人下車後,被其他汽車撞倒,傷者分送四間醫院治理,部分人情況嚴重,但沒有生命危險。

事發在當地週日早上近8時,涉事的64號州際公路橫跨肯塔基、印第安納等多個州,車禍現場位於弗吉尼亞州東部。

警方指公路西行線最先發生車禍,東行線的車輛隨後相撞,又指現場除了有濃霧,部分路面結冰,可能引致這次意外。

公路來回方向一度全線封閉,附近交通嚴重擠塞,數小時後全線解封。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。