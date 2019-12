【KTSF】

一份最新報告顯示,2019年全美的無家可歸者人口比去年上升2.7%,大部分的新增露宿者來自加州。

聯邦房屋發展部部長Ben Carson認同這份報告的結果,報告顯示,加州露宿者的增加數字,比起全美其他州分的總和還要多,比起2018年,加州今年多了21,000名無家可歸者,而加州其實是主導了今次報告的升幅。

大部分的州分在過去一年,無家可歸者人數其實都有下降。

全國計算,退伍軍人的露宿者人數,比起2010年的數字大減一半,而有兒童的無家可歸家庭亦逐年減少,今年比2018年減少5%。

不過整體露宿者人口在西岸就不斷上升,尤其是加州及俄亥俄州,聯邦政府即將要向國會提交2019的年度無家可歸者報告。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。