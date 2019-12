【KTSF】

遭國會眾議院彈劾的特朗普總統已經接納眾議長的邀請,在明年2月4日發表國情咨文。

眾議長普洛西週五致信給特朗普總統時表示,為了尊重憲法而邀請特朗普,明年2月4日在眾議院聯席會議上發表國情咨文。

白宮證實,特朗普已接納邀請,眾議院全院兩天前表決通過彈劾特朗普,下一步彈劾案將轉到參議院審訊,但暫時未知參議院如何啟動審訊,而眾議院也未將彈劾案送交參議院。

根據美國憲法,在任總統如果遭眾議院彈劾,仍然可以繼續做總統。

