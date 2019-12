Sonoma縣警公開警員開槍射殺嫌犯錄像（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一名男子在上個月在Sonoma縣警的執法行動中疑似窒息而死,當時他開著自己那輛已報失的車,警方週五公布隨身錄影機拍攝到的畫面,提醒大家一些鏡頭可能引起一些觀眾不安。

Sonoma縣警表示,一名北灣男子David Ward,在上個月24日報警說自己的本田Civic被劫車,但是3天後,警方發現那輛車在行駛中。

警員便要這輛車的司機停車,但是司機並沒有停下來,警員於是展開追逐,司機一直把車開到他所住的Bloomfield鎮上一條死胡同,警方成功迫使司機停車。

警員隨身錄像機拍到的畫面顯示,警員向司機舉槍,要他開門下車,可以看到男子臉上有前幾天被劫車者打傷的傷痕。

但是男子卻無法打開車門,只是將車窗打開,可以聽到他說,他無法相信正在發生的事,因為他正是受害人。

縣警Charles Blount拉著男子的手臂,把他從車窗內拉出車外,他的腳被駕駛盤卡住,又有另外一名警員企圖把他拉出車外,男子咬了警員一口,卻被另外一名警員向他使用電擊槍。

警員Blount將男子的頭撞向車,然後抑制他,直到他的身體放軟,警員把他拉出車外,用手銬銬住他的手之後,發現他已經失去知覺,並沒有呼吸,男子Ward在現場死去。

之後再有一名警員走過來,說倒地男子就是車主,就是劫車事件的受害人。

Sonoma縣警表示,已經將涉案警員Blount開除,也有另外一名警員被勒令放行政假。

警方表示正在調查事件是否涉及刑事罪。

