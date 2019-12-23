Sonoma縣警公開警員開槍射殺嫌犯錄像（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一名男子在上個月在Sonoma縣警的執法行動中疑似窒息而死，當時他開著自己那輛已報失的車，警方週五公布隨身錄影機拍攝到的畫面，提醒大家一些鏡頭可能引起一些觀眾不安。

Sonoma縣警表示，一名北灣男子David Ward，在上個月24日報警說自己的本田Civic被劫車，但是3天後，警方發現那輛車在行駛中。

警員便要這輛車的司機停車，但是司機並沒有停下來，警員於是展開追逐，司機一直把車開到他所住的Bloomfield鎮上一條死胡同，警方成功迫使司機停車。

警員隨身錄像機拍到的畫面顯示，警員向司機舉槍，要他開門下車，可以看到男子臉上有前幾天被劫車者打傷的傷痕。

但是男子卻無法打開車門，只是將車窗打開，可以聽到他說，他無法相信正在發生的事，因為他正是受害人。

縣警Charles Blount拉著男子的手臂，把他從車窗內拉出車外，他的腳被駕駛盤卡住，又有另外一名警員企圖把他拉出車外，男子咬了警員一口，卻被另外一名警員向他使用電擊槍。

警員Blount將男子的頭撞向車，然後抑制他，直到他的身體放軟，警員把他拉出車外，用手銬銬住他的手之後，發現他已經失去知覺，並沒有呼吸，男子Ward在現場死去。

之後再有一名警員走過來，說倒地男子就是車主，就是劫車事件的受害人。

Sonoma縣警表示，已經將涉案警員Blount開除，也有另外一名警員被勒令放行政假。

警方表示正在調查事件是否涉及刑事罪。

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