《華郵》記者卡舒吉案被殺案5被告判死刑

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《華盛頓郵報》沙特阿拉伯記者卡舒吉被殺案宣判，其中5名被告判處死刑，3人監禁，一度懷疑涉案，王儲穆罕默德兩名親信則獲釋。有份撰寫聯合國調查報告的專家，批評裁決是在嘲笑公義。

卡舒吉去年10月進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館後失蹤，他生前多次批評沙特王儲穆罕默德，事件引起國際關注。

土耳其當局一直堅稱，卡舒吉被肢解、遭人有預謀殺害。

沙特官方的說法則一改再改，最初指卡舒吉已自行離開領事館，後來又指他在領事館內與官員打鬥，意外被殺，否認事件與穆罕默德有關，並拘捕21人。

經過9次開庭、近一年的審判，沙特檢控部門發聲明公布法院裁決，繼續否認卡舒吉是遭有預謀殺害，指行動小組發現，不能轉移卡舒吉到安全的地方繼續談判後，才決定殺死他。

其中5名被告被判死刑，另有3人判囚，合共入獄24年，全部人可提出上訴，當局未有透露他們身分，其餘被起訴的3人則獲判無罪。

當中包括穆罕默德的親信，調查期間遭革職的情報局副局長阿西里少將，他有份下令遣返卡舒吉回國，因證據不足獲釋。

案發前曾與行動小組討論卡舒吉，事後同樣遭革職的皇家法庭顧問卡赫塔尼，則未獲起訴。

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