《華郵》記者卡舒吉案被殺案5被告判死刑

【有線新聞】

《華盛頓郵報》沙特阿拉伯記者卡舒吉被殺案宣判,其中5名被告判處死刑,3人監禁,一度懷疑涉案,王儲穆罕默德兩名親信則獲釋。有份撰寫聯合國調查報告的專家,批評裁決是在嘲笑公義。

卡舒吉去年10月進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館後失蹤,他生前多次批評沙特王儲穆罕默德,事件引起國際關注。

土耳其當局一直堅稱,卡舒吉被肢解、遭人有預謀殺害。

沙特官方的說法則一改再改,最初指卡舒吉已自行離開領事館,後來又指他在領事館內與官員打鬥,意外被殺,否認事件與穆罕默德有關,並拘捕21人。

經過9次開庭、近一年的審判,沙特檢控部門發聲明公布法院裁決,繼續否認卡舒吉是遭有預謀殺害,指行動小組發現,不能轉移卡舒吉到安全的地方繼續談判後,才決定殺死他。

其中5名被告被判死刑,另有3人判囚,合共入獄24年,全部人可提出上訴,當局未有透露他們身分,其餘被起訴的3人則獲判無罪。

當中包括穆罕默德的親信,調查期間遭革職的情報局副局長阿西里少將,他有份下令遣返卡舒吉回國,因證據不足獲釋。

案發前曾與行動小組討論卡舒吉,事後同樣遭革職的皇家法庭顧問卡赫塔尼,則未獲起訴。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。