灣區多市警方展開防止汽車爆竊宣傳活動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西警方連同矽谷及東灣四個城市的警方,一起推出一項”Remove It or Lose It”(移走它否則失去它)的防盜宣傳活動,提醒公眾在節日期間外出或購物,都要謹防灣區猖獗的汽車爆竊案。

短片中說:”汽車爆竊案在灣區呈升勢,犯案只需幾秒鐘,在車海中的車往往易成目標,只留下碎玻璃和意外損失。”

這是聖荷西警方製作的宣傳短片,提醒民眾預防汽車爆竊案,而防罪專員週五中午也到Eastridge商場,宣導前來購物的顧客。

聖荷西警察局警員Christian Camarillo說:”我們都知道現在是商場和購物中心最忙的時候,我們希望教育大家防範一年中的汽車爆竊高峰時期。”

警方預估,南灣Santa Clara市的汽車爆竊案在節日期間會上升125%,Newark則會上升超過九成,而預防措施包括離開汽車前,一定要關上窗戶鎖好車門,將車內的個人物品,包括手機充電用的電線,有或沒有裝物品的袋子,甚至硬幣都不要放在車內顯眼的地方。

雖然你覺得這些都不是貴重物品,但匪徒卻並不清楚,所以仍會成為爆竊目標。

另外,電話、平板電腦或手提電腦,這類小型電子產品都有藍芽裝置,即使放在後備箱,匪徒也可以透過儀器偵測到信號,然後打爛車窗下手盜竊。

Camarillo說:”另一件是大家要懂得、要做的,就是鎖住後車廂開關,有方法可以上鎖,因為匪徒會打爛車窗,然後拉起後車廂開關,就可以偷後備箱內的東西。”

警方還提醒,如果有物品要放後車廂,最好在抵達下一個目的地之前就放好,不要停好車後才放,這樣也容易被匪徒發現目標,而且應將車輛停在光亮的地方,如果擔心夜晚不安全,可要求商店的保安人員陪同自己走回停車的地方。

另一方面,自己也要環顧四周,看看是否有人在停車場,觀望汽車裡面或企圖開車門,是否有車輛在停車場慢行,觀察停好的車輛,是否有騎自行車或踏板車的人在周圍巡視等。

這項針對防止汽車爆竊的宣傳活動,資金來自代表該區的州眾議員朱感生在州府爭取的75萬元撥款,除了聖荷西警方,南灣Santa Clara和Milpitas市、東灣Fremont和Newark警方,都有加入這項宣傳活動。

Camarillo說:”我們會互通情報,合作調查,因為是我們的工作,不僅教育公眾如何預防這類罪案,還要逮捕這類罪犯。”

