灣區多市警方展開防止汽車爆竊宣傳活動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西警方連同矽谷及東灣四個城市的警方，一起推出一項”Remove It or Lose It”（移走它否則失去它）的防盜宣傳活動，提醒公眾在節日期間外出或購物，都要謹防灣區猖獗的汽車爆竊案。

短片中說：”汽車爆竊案在灣區呈升勢，犯案只需幾秒鐘，在車海中的車往往易成目標，只留下碎玻璃和意外損失。”

這是聖荷西警方製作的宣傳短片，提醒民眾預防汽車爆竊案，而防罪專員週五中午也到Eastridge商場，宣導前來購物的顧客。

聖荷西警察局警員Christian Camarillo說：”我們都知道現在是商場和購物中心最忙的時候，我們希望教育大家防範一年中的汽車爆竊高峰時期。”

警方預估，南灣Santa Clara市的汽車爆竊案在節日期間會上升125%，Newark則會上升超過九成，而預防措施包括離開汽車前，一定要關上窗戶鎖好車門，將車內的個人物品，包括手機充電用的電線，有或沒有裝物品的袋子，甚至硬幣都不要放在車內顯眼的地方。

雖然你覺得這些都不是貴重物品，但匪徒卻並不清楚，所以仍會成為爆竊目標。

另外，電話、平板電腦或手提電腦，這類小型電子產品都有藍芽裝置，即使放在後備箱，匪徒也可以透過儀器偵測到信號，然後打爛車窗下手盜竊。

Camarillo說：”另一件是大家要懂得、要做的，就是鎖住後車廂開關，有方法可以上鎖，因為匪徒會打爛車窗，然後拉起後車廂開關，就可以偷後備箱內的東西。”

警方還提醒，如果有物品要放後車廂，最好在抵達下一個目的地之前就放好，不要停好車後才放，這樣也容易被匪徒發現目標，而且應將車輛停在光亮的地方，如果擔心夜晚不安全，可要求商店的保安人員陪同自己走回停車的地方。

另一方面，自己也要環顧四周，看看是否有人在停車場，觀望汽車裡面或企圖開車門，是否有車輛在停車場慢行，觀察停好的車輛，是否有騎自行車或踏板車的人在周圍巡視等。

這項針對防止汽車爆竊的宣傳活動，資金來自代表該區的州眾議員朱感生在州府爭取的75萬元撥款，除了聖荷西警方，南灣Santa Clara和Milpitas市、東灣Fremont和Newark警方，都有加入這項宣傳活動。

Camarillo說：”我們會互通情報，合作調查，因為是我們的工作，不僅教育公眾如何預防這類罪案，還要逮捕這類罪犯。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。