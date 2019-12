【KTSF】

快遞公司UPS一名臨時送貨員工懷疑”監守自盜”,在東灣Piedmont送貨時,偷走其中一個包裹中電子產品。

Piedmont警方公布案發的錄像,一名穿著UPS制服的員工,將包裹送達後,懷疑從包裹中偷走iPad。

片段所見,包裹的主人其後到家門外拿包裹,但發現包裹空空如也,他顯得迷惘,走來走去四處確認。

後來警方聯繫UPS,並拘捕了懷疑偷竊的送貨員。

調查員表示,不知道這名女子與區內其他郵包盜竊案有沒有關係,需要進一步調查,而她有犯罪背景。

UPS指,被捕女子是季節性員工。

