【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)表示,與監管機構以及消費團體上週五達成了一個和解協議,以資助PG&E預防山火,明年用戶賬單有可能會上漲接近6元一個月。

The Mercury News報導,如果加州公用事業委員會(CPUC)最後通過該和解協議,PG&E用戶每月賬單平均會上漲5.69元,視乎各戶的電或天然氣的用量,低收入家庭獲得豁免。

加價所獲得的資金,將用於減少災難性山火的發生。

不過在CPUC進行審議前,必須有一個法官監督的完整聽證過程,以及一個公眾提意見過程。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。