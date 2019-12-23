拉斯維加斯公寓大火致6人死亡

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拉斯維加斯市中心一間公寓發生致命大火，到場消防員雖然只用了約5分鐘就將火救熄，但大火已經造成6人死亡，13人受傷。

大火在週六清晨約4時發生，起火的是市中心3層樓高的Alpine Motel公寓，一共有41個單位。

消防員到場後，見到不少住在較高樓層的住客從窗戶跳落地面逃生，亦有人掛在大廈外牆。

消防部證實火警中有6人死亡，其中3人的屍體在大廈裡被發現，另外3名死者則在大廈外，另有13人受傷，5人情況危殆，約30人被緊急撤離。

消防部表示，起火的其實是一樓一個單位，懷疑住客逃生時沒有把門關上，導致濃煙不斷冒出，波及住在樓上的住客。

由於大廈裡疑似沒有安裝暖氣，因此很多住客都用火爐及暖爐取暖，消防部初步相信火警是意外，源於住客所使用的一個火爐，但確實的原因則仍需要進一步調查。

消防部指今次是當地近40年來，死傷最嚴重的火警。

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