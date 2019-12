拉斯維加斯公寓大火致6人死亡

【KTSF】

拉斯維加斯市中心一間公寓發生致命大火,到場消防員雖然只用了約5分鐘就將火救熄,但大火已經造成6人死亡,13人受傷。

大火在週六清晨約4時發生,起火的是市中心3層樓高的Alpine Motel公寓,一共有41個單位。

消防員到場後,見到不少住在較高樓層的住客從窗戶跳落地面逃生,亦有人掛在大廈外牆。

消防部證實火警中有6人死亡,其中3人的屍體在大廈裡被發現,另外3名死者則在大廈外,另有13人受傷,5人情況危殆,約30人被緊急撤離。

消防部表示,起火的其實是一樓一個單位,懷疑住客逃生時沒有把門關上,導致濃煙不斷冒出,波及住在樓上的住客。

由於大廈裡疑似沒有安裝暖氣,因此很多住客都用火爐及暖爐取暖,消防部初步相信火警是意外,源於住客所使用的一個火爐,但確實的原因則仍需要進一步調查。

消防部指今次是當地近40年來,死傷最嚴重的火警。

