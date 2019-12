【KTSF】

東灣Fremont市一間Walmart商店週日發生搶劫案,一名婦人在停車場被兩名男賊匪打劫,期間雙方糾纏起來,婦人更被兩賊拖行倒地,賊人得手後逃去無蹤。

事發於Albrae街40580號的Walmart商店,兩名賊人在停車場中拖著婦人,企圖搶走她的手袋,二人得手後乘坐一輛黑色寶馬(BMW)汽車逃走。

婦人在事故中受皮外傷,警方表示,將會在市內所有購物商場加強巡邏。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。