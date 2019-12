【KTSF】

聖誕假期即將到來,舊金山國際機場將進入交通繁忙期,但因為這星期天氣將轉壞,加上節日旅遊人數大增,恐造成機場負擔過大,建議灣區民眾要搭機旅遊,最好提早出門,以備無患。

根據五號電視台報導,舊金山國際機場表示,截至週日晚上,有400架航班延誤,共取消了13個航班,由於週三聖誕節即將又有風暴,預期到時候可能會有更多航班延誤或取消的問題。

美國運輸安全管理局表示,這次假期出遊搭機人數可能又要創下新高紀錄,旅遊人數多,可能也造成機場壅塞,建議搭機民眾務必預留更多時間,以防萬一。

