【i-CABLE】

廣西玉林週六發生致命交通意外,一個老翁遭三架車輾過後身亡,肇事車主和多個路人均見死不救,老翁最終斃命。

閉路電視記錄到意外發生的過程,見到一個老人家周六晚在黑漆漆的馬路上走著,突然一架電單車從後撞上,老人被撞到飛前了兩三米,司機嘗試扶起他,但當時個老人家已經沒甚麼反應,然後司機任由他躺在路中心,自己上車開走。

相隔不到一分鐘,再有一架電單車駛過,撞到躺地的老人家,後來有一男一女走近,但沒有扶起他。6分鐘後,他嘗試爬起身,又有一架私家車將他碾過,當時對面馬路有一班人。

而私家車和第二架電單車的司機都無下車就直接離開。

當地警方已經立案偵查,並發布懸紅,同時希望撞人司機盡早自首。

