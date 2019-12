【有線新聞】

香港行政長官林鄭月娥在社交網站說,她的個人資料近日被放上網上通訊群組,她說已經不是第一次,指過去數月有人肆意對官員、警察、意見不合的人進行”起底”,甚至連他們的家人、小朋友都不放過,林鄭月娥說”起底”的唯一目的就是消滅其他人的聲音,受害的是整個社會。

她引述上訴庭判詞,指”起底”會令人噤聲,社會出現寒蟬效應,若不遏止會導致社會瓦解,希望社會警惕,不要被情緒影響是非對錯的判斷。

律政司司長鄭若驊就在網誌說,有人提到可以刻意做一些違法行為達到目的,這會令市民誤解正確的法治精神,近月大規模的違法及暴力行為亦必定影響市民對法治的觀感。又指所謂”違法達義”或”公民抗命”都是法律上不容許的。

她希望市民理性和客觀分析社會狀況,在表達意見時保持開明和不偏頗的態度。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。