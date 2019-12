【KTSF】

東灣Bay Point一間雜貨店週日深夜發生持械劫案,匪徒用手槍擊打店員的頭部,店員趁匪徒偷取收銀機的現金時,趁匪徒不覺取出槍械反擊,匪徒最後中槍身亡。

事發於晚上11時左右,地點在Port Chicago Highway的Kam’s Market。

店內的監控視頻拍下整個過程,其中一名匪徒跳進收銀櫃台,向店員說”把所有東西給我”。

匪徒接著偷走收銀機的現金,並用槍柄擊打店員的頭部,把他推倒地上,匪徒更用盒子盛起現金。

店員趁匪徒不覺,在收銀機旁的抽屜取出內裏的手槍,雙方接著糾纏起來,店員結果向匪徒開了一槍,後者奔走出店外,他被發現在店外的行人路傷重不治,另一名涉案匪徒則成功逃脫。

Contra Costa縣警局仍在調查案件。

