影評：為什麼《1917》是今年影壇中最具突破性的影片

第一次世界大戰,兩名士兵必須在前線傳達重要信息的驚險故事。

1917年,歐洲正處於世界大戰中。在法國的一個前線,英國和德國軍隊展開拉鋸戰。英軍原本打算趁德軍撤退時,乘勝追擊繼續追逐。但是高層卻認為這是敵軍的策略,英軍要是走入這陷阱,眾多士兵將被屠殺。英軍於是必須取消隔天對德軍的攻勢。兩名士兵Blake 和Schofield 接到任務,在通訊還未發達的1917年,必須親手將訊息傳到最前線的將領。從無盡頭的塹壕、到無法逃避槍火的曠野、到河流、森林、甚至是被敵軍佔領的小鎮,兩位士兵越過重重危險。能否及時將訊息傳達,來拯救眾人性命?

電影最突出的是運用一個不間斷的鏡頭,來跟隨兩名士兵。從被傳召到最後電影結尾,都是一個鏡頭。但這也是電影拍攝使用的技巧,在動作片中特別困難,令人無法不讚嘆。

20年前,以 American Beauty 獲得奧斯卡最佳影片和最佳導演的Sam Mendes,已經提升到拍攝最近兩部007 電影。他在卸下007職務之後,拍攝這部動作片。靈感其實來自他的祖父,祖父在一次大戰的時候也就是戰場上傳達訊息的士兵。

Mendes 表示在祖父同他分享的戰爭故事中,並不是戰場上的一般戰役和英勇事蹟。而是說戰場上的頃刻生死,毫無規律。他能夠在身邊朋友都死去的情況下僥倖生存。

編劇Krysty Wilson-Cairns 分享了寫這劇本的挑戰。因為和看似無間斷的90分鐘電影做比較的話,我們一個人生活中的90分鐘,都沒有一個開始、中間和結束,沒有動作鏡頭,也沒有人物性格的轉折,也沒有人會花9千萬來拍成好萊塢大作。所以在這90分鐘之內,必須創作出一個觀眾可信的故事。

一個鏡頭式的拍攝手法,也給演士兵的兩位演員和攝影師一定的挑戰。

演員George MacKay 說拍片過程教了他,電影的立體性,並更加了解幕後工作者和自己在片場上的任務。排演時間長達六個月。而Dean-Charles Chapman 則表示,一些鏡頭長達七到九分鐘,對演員來說是一段很長的時間,可以完全沉浸在故事中,達到忘我的美麗境界。

奧斯卡重量級攝影Roger Deakins 也坦言,這部電影的拍攝手法特別,必須花長時間彩排。運用的技巧也非常不同,例如用同一個器材不間斷的拍九分鐘。這種拼圖式的科技和技巧,是他向來少用的。

整體來說,很難不被這部電影的視覺感震撼。雖然寫實程度只能達到某個程度,但是已經被技術上的突破掩蓋。

《1917》是一個必須在電影院中欣賞的體驗電影。滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影網頁:https://www.1917.movie/

Rating: 4.5 out of 5 stars

