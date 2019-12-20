華人進步會職業及面試培訓班第13屆學員畢業（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

由華人進步會舉辦的第13屆職業及面試培訓班剛剛完結，今年有13位畢業生完成兩個半月的接待服務業培訓課程。

為了幫助華裔居民尋求更穩定有福利的工作，華人進步會提供英語和面試技巧課程，協助學員投身於包括酒店業等接待服務行業。

課程入面教他們職場上常用的英語詞彙和交談技巧，提供一些面試知識，還會教他們如何上網、向公司寄履歷表等。

有學生表示獲益良多，打算之後投身酒店業界。

學生劉秋英說：”之前我的英文就不太好，上了這課程，英語水平提高了很多，之後希望可以找份好工，現在多了張證書，找工作應該會簡單點。”

學生冼志奮說：”自信心提高了，實際面試技巧都有所提升，多了接觸華埠各方面的人，了解華埠更多。”

華人進步會之後亦會跟進學員求職情況，分享求職資訊等，下次的課程將會在明年秋季舉行，預料明年5或6月會開始招生。

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