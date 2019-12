華人進步會職業及面試培訓班第13屆學員畢業（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

由華人進步會舉辦的第13屆職業及面試培訓班剛剛完結,今年有13位畢業生完成兩個半月的接待服務業培訓課程。

為了幫助華裔居民尋求更穩定有福利的工作,華人進步會提供英語和面試技巧課程,協助學員投身於包括酒店業等接待服務行業。

課程入面教他們職場上常用的英語詞彙和交談技巧,提供一些面試知識,還會教他們如何上網、向公司寄履歷表等。

有學生表示獲益良多,打算之後投身酒店業界。

學生劉秋英說:”之前我的英文就不太好,上了這課程,英語水平提高了很多,之後希望可以找份好工,現在多了張證書,找工作應該會簡單點。”

學生冼志奮說:”自信心提高了,實際面試技巧都有所提升,多了接觸華埠各方面的人,了解華埠更多。”

華人進步會之後亦會跟進學員求職情況,分享求職資訊等,下次的課程將會在明年秋季舉行,預料明年5或6月會開始招生。

